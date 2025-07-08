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Карлос Алькарас – Кэмерон Норри, результат матча 8 июля 2025, счет 3:0, четвертьфинал Уимблдона

Алькарас уверенно обыграл Норри и вышел в полуфинал Уимблдона-2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, действующим обладателем титула которого является.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 3
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвертьфинале Алькарас (2) со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 41 минуту. В её рамках Алькарас 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Норри три эйса, три двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Уимблдона-2025 Алькарас сразится с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем (5).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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