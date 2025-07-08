Алькарас уверенно обыграл Норри и вышел в полуфинал Уимблдона-2025

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, действующим обладателем титула которого является.

В четвертьфинале Алькарас (2) со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 41 минуту. В её рамках Алькарас 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Норри три эйса, три двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Уимблдона-2025 Алькарас сразится с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем (5).