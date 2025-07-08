Кэхилл рассказал о состоянии повредившего руку Синнера перед четвертьфиналом Уимблдона

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, рассказал о состоянии своего подопечного после падения в 1/8 финала Уимблдона-2025.

«Сегодня мы вышли на крытые корты и просто дали ему бить по мячу минут 20-30, чтобы он почувствовал мяч. С ним всё будет в порядке. Просто нужно было выйти на корт. Он не может взять выходной», — приводит слова Кэхилла Tennisnow.

В начале вчерашнего матча с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Ему вызывали врача на корт. Сегодня утром, 8 июля, Синнеру сделали МРТ.

В среду, 9 июля, Синнер (1) должен сразиться с 10-й ракеткой мира из США Беном Шелтоном (10) за выход в полуфинал Уимблдона-2025.