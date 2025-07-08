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Мирра Андреева оригинально поддержала Кончиту Мартинес на ветеранском турнире Уимблдона

Мирра Андреева оригинально поддержала Кончиту Мартинес на ветеранском турнире Уимблдона
Аудио-версия:
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в выходной на Уимблдоне-2025 пришла поддержать своего тренера — чемпионку Уимблдона-1994, бывшую вторую ракетку мира испанку Кончиту Мартинес, которая сегодня, 8 июля, принимала участие в ветеранском турнире травяного «Шлема».

Отметим, что Мирра обстоятельно подошла к роли болельщика: подготовила плакат и надела шляпу со значками.

«Вперёд, Сеньорита Топспин, ты — золото», — гласит надпись на самодельном плакате Мирры.

В среду, 9 июля, 18-летняя Мирра Андреева (7) сразится с олимпийской чемпионкой 2020 года, 35-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич за выход в полуфинал Уимблдона-2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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