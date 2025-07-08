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Алькарас выиграл 23-й матч подряд. Это 6-я по продолжительности серия у мужчин в XXI веке

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продлил свою победную серию на уровне ATP до 23 матчей.

Сегодня, 8 июля, в четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас (2) со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

Теперь Алькарас сравнялся по продолжительности победной серии с чемпионом US Open — 2009 из Аргентины Хуаном-Мартином дель Потро.

Самые продолжительные победные серии у мужчин на уровне ATP в XXI веке:

Новак Джокович (2010–2011) — 43 победы

Роджер Федерер (2006–2007) — 41

Рафаэль Надаль (2008) — 32

Энди Маррей (2016–2017) — 28

Янник Синнер (2024–2025) — 26

Хуан Мартин дель Потро (2008), Карлос Алькарас (2025) — 23

Даниил Медведев (2020-2021) — 20