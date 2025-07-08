28-летний Тим ван Рейтховен объявил о завершении карьеры

28-летний нидерландский теннисист Тим ван Рейтховен объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ван Рейтховен запомнился теннисным болельщикам сезоном-2022 на траве. В его рамках он завоевал титул (единственный в карьере) на турнире ATP-250 в Хертогенбосхе, в финале обыграв россиянина Даниила Медведева. После чего Тим получил уайлд-кард в основную сетку Уимблдона и добрался до 1/8 финала травяного мэйджора.

«Из-за неподатливой травмы локтя, которая, несмотря на все реабилитации и походы по врачам, никак не восстанавливается, я вынужден попрощаться со спортом, которым жил всю свою жизнь.

Хотел бы посмотреть на это по-другому. Я бы хотел попрощаться с теннисом на своих условиях, с ракеткой в руках и зрителями на трибунах. Но иногда тело решает иначе. И всё же я оглядываюсь назад с невероятной гордостью и благодарностью», — написал теннисист в социальной сети.

В последний раз на уровне ATP ван Рейтховен сыграл в 2024 году, тоже на травяном турнире в Хертогенбосхе. Тим уступил лаки-лузеру Зизу Бергсу в первом круге со счётом 4:6, 3:6.