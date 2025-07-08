Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертерс вышла в полуфинал Уимблдона-2025 в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли вторых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 20:20 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дабровски и Рутлифф два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс поспорят с Оливией Гадеки и Дезире Кравчик.
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