Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона в паре

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертерс вышла в полуфинал Уимблдона-2025 в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли вторых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дабровски и Рутлифф два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс поспорят с Оливией Гадеки и Дезире Кравчик.