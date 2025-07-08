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Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф, результат матча 8 июля, счёт 2:0, 1/4 финала Уимблдона

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли в полуфинал Уимблдона в паре
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Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и представительницы Бельгии Элисе Мертерс вышла в полуфинал Уимблдона-2025 в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли вторых сеяных Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Уимблдон — парный разряд (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 20:20 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 4
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс семь раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дабровски и Рутлифф два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс поспорят с Оливией Гадеки и Дезире Кравчик.

Календарь женского парного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского парного турнира Уимблдона-2025
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