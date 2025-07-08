Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

Сегодня, 8 июля, Алькарас (1) вышел в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Карлос со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Благодаря этой победе испанец преодолел необходимый порог рейтинговых очков для квалификации на Итоговый турнир.

В текущем сезоне Алькарас уже завоевал пять титулов на уровне ATP, в том числе одержал победу в финале «Ролан Гаррос».

В активе Алькараса пока нет побед на Итоговом турнире. Его лучшим достижением является полуфинал в 2023 году.