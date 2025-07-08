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Карлос Алькарас первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025

Карлос Алькарас первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

Сегодня, 8 июля, Алькарас (1) вышел в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Карлос со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. Благодаря этой победе испанец преодолел необходимый порог рейтинговых очков для квалификации на Итоговый турнир.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 3
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В текущем сезоне Алькарас уже завоевал пять титулов на уровне ATP, в том числе одержал победу в финале «Ролан Гаррос».

В активе Алькараса пока нет побед на Итоговом турнире. Его лучшим достижением является полуфинал в 2023 году.

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