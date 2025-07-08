Анисимова — о выходе в 1/2 финала Уимблдона: напоминаю себе наслаждаться мгновением
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (50-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (11:9).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 11
|
|6 9
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
«Даже в такие моменты, как сегодня, когда не уверена, что сможешь дойти до финиша… Я продолжаю напоминать себе наслаждаться этим мгновением», — сказала Анисимова в интервью на корте.
23-летняя Аманда впервые с 2019 года и во второй раз в карьере достигла полуфинала турнира «Большого шлема».
За выход в финал Уимблдона Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (1) из Беларуси.
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