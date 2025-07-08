Алькарас отреагировал на предложение отдохнуть на Ибице перед полуфиналом Уимблдона-2025

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как собирается провести выходной после выхода в полуфинал Уимблдона-2025.

«Сегодняшний день будет отличным, я немного отдохну, постараюсь быть в хорошей… (кто-то из толпы выкрикнул: «Поезжай на Ибицу!». – Прим. «Чемпионата»). Отличная идея, но нет времени (смеётся).

Просто постараюсь большую часть времени насладиться моментами с командой, с семьёй. Многие сейчас в Лондоне, я постараюсь съездить в центр – не знаю, получится ли. Но я точно сыграю в гольф, чтобы немного переключиться. То, что я сейчас делаю, работает, поэтому нужно продолжать», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В полуфинале Уимблдона-2025 Алькарас сразится с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем (5).