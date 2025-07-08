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«У тебя хороший замах». Алькарас пригласил актёра Тома Холланда сыграть с ним в гольф

«У тебя хороший замах». Алькарас пригласил актёра Тома Холланда сыграть с ним в гольф
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас во время тренировки на Уимблдоне-2025 встретился с британским актёром Томом Холландом, известность которому принесла роль Человека-паука.

Алькарас покидал корт после тренировки перед игрой в четвертьфинале Уимблдона-2025. Тогда там появился Холланд. Карлос и Том обменялись парой реплик.

Алькарас. Я видел, как ты играешь в гольф. У тебя хороший замах.
Холланд. Нам стоит сыграть.
Алькарас. Конечно.

Сегодня, 8 июля, Алькарас (1) вышел в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Карлос со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.

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