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«Причина, по которой у нас есть день отдыха». Соболенко — о матче с Зигемунд на Уимблдоне

«Причина, по которой у нас есть день отдыха». Соболенко — о матче с Зигемунд на Уимблдоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла Лауру Зигемунд из Германии со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Матчи, как этот, — причина, по которой у нас есть день отдыха, прежде чем снова всё повторить. Увидимся в полуфинале», — написала Соболенко в социальных сетях.

За выход в финал Арина Соболенко поспорит с американкой Амандой Анисимовой (12-я в рейтинге). Арина доходила минимум до полуфинальной стадии на 10 из 11 последних турниров «Большого шлема», в которых принимала участие. В XXI веке лишь одна теннисистка добивалась подобного — это 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.

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