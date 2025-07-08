«Причина, по которой у нас есть день отдыха». Соболенко — о матче с Зигемунд на Уимблдоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после выхода в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла Лауру Зигемунд из Германии со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

«Матчи, как этот, — причина, по которой у нас есть день отдыха, прежде чем снова всё повторить. Увидимся в полуфинале», — написала Соболенко в социальных сетях.

За выход в финал Арина Соболенко поспорит с американкой Амандой Анисимовой (12-я в рейтинге). Арина доходила минимум до полуфинальной стадии на 10 из 11 последних турниров «Большого шлема», в которых принимала участие. В XXI веке лишь одна теннисистка добивалась подобного — это 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс.