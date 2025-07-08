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Стал известен характер травмы Григора Димитрова и сроки его восстановления

Стал известен характер травмы Григора Димитрова и сроки его восстановления
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21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы в 1/8 финала Уимблдона-2025, сообщает болгарское издание Tennis Kafe со ссылкой на менеджера игрока Георгия Стойменова.

Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере.

По информации издания, по первоначальным прогнозам врачей, Димитров должен успеть восстановиться к старту US Open — 2025, который начнётся 24 августа. Специалисты считают, что при правильной реабилитации Димитров будет готов к старту хардового мэйджора.

Таким образом, Григор точно пропустит грунтовый турнир в Бостаде и «Мастерсы» в Торонто и в Цинциннати, на которые был заявлен.

Напомним, Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете матча 1/8 финала Уимблдона с первой ракеткой мира Янником Синнером, Григор вёл 2:0 по сетам. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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