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Зигемунд — о словах Соболенко про её стиль игры: знаю, какое ментальное влияние оказываю

Зигемунд — о словах Соболенко про её стиль игры: знаю, какое ментальное влияние оказываю
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104-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд отреагировала на слова лидера мирового рейтинга из Беларуси Арины Соболенко про её стиль игры. В 1/4 финала Уимблдона-2025 Лаура уступила Арине со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

«Я знаю, какое ментальное влияние оказывает моя игра. Дело не в том, что я начинаю нервничать, когда другой человек кричит или расстраивается. Это его задача — управлять своими эмоциями. Я управляла своими. У меня нет ни малейшего понятия, что происходило на другой стороне корта. Понимаю, что у неё, наверное, был определённый уровень раздражения, но так всегда бывает, когда я играю хорошо и создаю соперникам сложности», — приводит слова Зигемунд Punto de Break.

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