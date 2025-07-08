Зигемунд — о словах Соболенко про её стиль игры: знаю, какое ментальное влияние оказываю

104-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд отреагировала на слова лидера мирового рейтинга из Беларуси Арины Соболенко про её стиль игры. В 1/4 финала Уимблдона-2025 Лаура уступила Арине со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

«Я знаю, какое ментальное влияние оказывает моя игра. Дело не в том, что я начинаю нервничать, когда другой человек кричит или расстраивается. Это его задача — управлять своими эмоциями. Я управляла своими. У меня нет ни малейшего понятия, что происходило на другой стороне корта. Понимаю, что у неё, наверное, был определённый уровень раздражения, но так всегда бывает, когда я играю хорошо и создаю соперникам сложности», — приводит слова Зигемунд Punto de Break.