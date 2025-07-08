Зигемунд — о словах Соболенко про её стиль игры: знаю, какое ментальное влияние оказываю
Поделиться
104-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд отреагировала на слова лидера мирового рейтинга из Беларуси Арины Соболенко про её стиль игры. В 1/4 финала Уимблдона-2025 Лаура уступила Арине со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
«Я знаю, какое ментальное влияние оказывает моя игра. Дело не в том, что я начинаю нервничать, когда другой человек кричит или расстраивается. Это его задача — управлять своими эмоциями. Я управляла своими. У меня нет ни малейшего понятия, что происходило на другой стороне корта. Понимаю, что у неё, наверное, был определённый уровень раздражения, но так всегда бывает, когда я играю хорошо и создаю соперникам сложности», — приводит слова Зигемунд Punto de Break.
Комментарии
- 9 июля 2025
-
00:04
- 8 июля 2025
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:21
-
23:13
-
23:04
-
23:02
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:46
-
21:36
-
21:22
-
21:20
-
21:08
-
21:03
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:40
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
20:13
-
19:57
-
19:54
-
19:39
-
19:34
-
19:31
-
19:06