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«Просто руку дай, не тряси». Соболенко учила Хачанова снимать видео в TikTok на Уимблдоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов записал совместный ролик для TikTok с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая активно ведёт социальные сети.

Пресс-служба Уимблдона показала съёмочный процесс. Он вышел довольно забавным: Соболенко учила Хачанова правильно двигаться, а он забавно танцевал, что запечатлела камера.

«Просто руку дай, не тряси вот так», — учила Соболенко Хачанова сниматься в видео.

«Да я вообще не попадаю», — смеясь, говорил Хачанов.

Сегодня, 8 июля, Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5) в четвертьфинале Уимблдона. А Соболенко (1) вышла в полуфинал соревнований. В четвертьфинале Арина одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.