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Карлос Алькарас, Уимблдон-2025: результаты матчей на 8 июля, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, Уимблдон-2025: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает защиту титула на Уимблдоне-2025. «Чемпионат» публикует результат его очередного поединка, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

первый круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 2:6, 6:1.
второй круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Оливер Тарвет (Великобритания, Q) — 6:1, 6:4, 6:4.
третий круг. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
1/8 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 14) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.
1/4 финала. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:3, 6:3.

Следующий матч Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2025:

полуфинал. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Тейлор Фриц (США, 5).

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу на Уимблдоне-2025:

финал. Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 1).

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