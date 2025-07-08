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«Здесь я ближе к лучшим, чем на «Ролан Гаррос». Фриц — о возможности выиграть Уимблдон

«Здесь я ближе к лучшим, чем на «Ролан Гаррос». Фриц — о возможности выиграть Уимблдон
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о возможности выиграть Уимблдон-2025. Американец вышел в полуфинал соревнований, где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я по-прежнему очень требователен к себе и считаю, что это решающий фактор для того, чтобы становиться лучше в теннисе с каждым днём, ведь это даёт мне огромную мотивацию. Научился не расстраиваться, когда что-то не получается, просто упорно продолжаю работать, но на тренировках стараюсь быть очень перфекционистом.

Трава — это покрытие, которое очень выравнивает шансы, считаю, что здесь я ближе к лучшим — Алькарасу, Синнеру и Джоковичу, чем, например, на «Ролан Гаррос». Знаю, что если сыграю так же, как сегодня в первых двух сетах, никто не сможет мне особо противостоять. Уже несколько раз выходить в четвертьфинал турниров «Большого шлема» даёт мне большую уверенность в ситуациях максимального соревновательного стресса. Научился не придавать слишком большое значение результату, и это помогает мне показывать свой лучший теннис, но главное — я стал намного лучше, чем два года назад», — приводит слова Фрица Punto de Break.

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