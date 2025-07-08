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Ник Кирьос рассказал, кого считает сильнейшими игроками у мужчин и женщин прямо сейчас

Ник Кирьос рассказал, кого считает сильнейшими игроками у мужчин и женщин прямо сейчас
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос в эфире TNT Sports принял участие в небольшой викторине.

Лучшая теннисистка прямо сейчас? Арина Соболенко.
Лучший теннисист прямо сейчас? Карлос Алькарас.
Матч всех времён? Мне нравится матч Федерера и Надаля в 2008 году на Уимблдоне, это было невероятно, первая победа Рафы.
Лучшая теннисистка всех времён? Серена Уильямс.
Лучший теннисист всех времён? Новак Джокович.
Лучшее покрытие для твоей игры? Трава.
Любимый «Шлем»? Уимблдон.

Напомним, Кирьос пропускает Уимблдон-2025 из-за очередной травмы.

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