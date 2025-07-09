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«Очень круто». Джокович — о поддержке Андреевой своего тренера Мартинес на Уимблдоне

«Очень круто». Джокович — о поддержке Андреевой своего тренера Мартинес на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на оригинальную поддержку седьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой своего тренера — чемпионки Уимблдона-1994, бывшей второй ракетки мира испанки Кончиты Мартинес, которая сегодня, 8 июля, принимала участие в ветеранском турнире на Уимблдоне. Новак сделал репост поста Tennis Channel, где Мирра подбадривает Кончиту во время матча.

«Очень круто», — написал Джокович в социальных сетях.

18-летняя Мирра Андреева в 1/4 финала на Уимблдоне сразится с олимпийской чемпионкой 2020 года, 35-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич. Новак Джокович вышел в полуфинал, где сыграет с Флавио Коболли из Италии.

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Мирра Андреева оригинально поддержала Кончиту Мартинес на ветеранском турнире Уимблдона
Видео: Мирра Андреева забавно наставляет Кончиту Мартинес на турнире ветеранов Уимблдона
Видео: Мирра Андреева забавно наставляет Кончиту Мартинес на турнире ветеранов Уимблдона
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