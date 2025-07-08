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Видео: Мирра Андреева забавно наставляет Кончиту Мартинес на турнире ветеранов Уимблдона

Видео: Мирра Андреева забавно наставляет Кончиту Мартинес на турнире ветеранов Уимблдона
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Появилось видео, на котором серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева забавно наставляет своего тренера — чемпионку Уимблдона-1994, бывшую вторую ракетку мира испанку Кончиту Мартинес — во время её матча на турнире ветеранов на Уимблдоне.

«Давай! Ты сделаешь это! Верь в себя!» — в частности, сказала Андреева, пришедшая на матч Кончиты с оригинальным плакатом в её поддержку.

В среду, 9 июля, 18-летняя Мирра Андреева (7) сразится с олимпийской чемпионкой 2020 года, 35-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич за выход в полуфинал Уимблдона-2025. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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