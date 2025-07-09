«Она мотивирует меня». Фриц ответил, как его девушка влияет на его профессиональный рост

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц ответил, какое влияние на его профессиональный рост оказывает его девушка Морган Риддл.
«Моё улучшение как теннисиста с тех пор, как я с ней, очень заметно. Она — ключевой фактор для того, чтобы я сохранял концентрацию, она мотивирует меня делать всё правильно в каждый момент, поддерживать здоровье. Иметь рядом кого-то, кто даёт тебе правильный вектор, — это замечательно», — приводит слова Фрица Punto de Break.
На Уимблдоне-2025 Тейлор Фриц в четвертьфинале обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). За выход в финал американец поспорит с действующим чемпионом соревнований Карлосом Алькарасом из Испании.