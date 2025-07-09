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«Она мотивирует меня». Фриц ответил, как его девушка влияет на его профессиональный рост

«Она мотивирует меня». Фриц ответил, как его девушка влияет на его профессиональный рост
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц ответил, какое влияние на его профессиональный рост оказывает его девушка Морган Риддл.

«Моё улучшение как теннисиста с тех пор, как я с ней, очень заметно. Она — ключевой фактор для того, чтобы я сохранял концентрацию, она мотивирует меня делать всё правильно в каждый момент, поддерживать здоровье. Иметь рядом кого-то, кто даёт тебе правильный вектор, — это замечательно», — приводит слова Фрица Punto de Break.

На Уимблдоне-2025 Тейлор Фриц в четвертьфинале обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). За выход в финал американец поспорит с действующим чемпионом соревнований Карлосом Алькарасом из Испании.

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