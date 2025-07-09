Андре Агасси опубликовал совместные фото с Марией Шараповой

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях совместное фото с пятикратной чемпионкой мэйджоров россиянкой Марией Шараповой со спонсорского мероприятия бренда бельгийского пива Stella Artois, который выпустил лимитированную серию своего продукта, посвящённую Уимблдону. Торжественный вечер прошёл в Лондоне.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Фото: из личного архива Андре Агасси

Самая титулованная теннисистка в истории России Шарапова ранее стала частью рекламной кампании бренда в честь выпуска лимитированной серии.

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