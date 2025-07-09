Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андре Агасси опубликовал совместные фото с Марией Шараповой

Андре Агасси опубликовал совместные фото с Марией Шараповой
Комментарии

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси опубликовал в социальных сетях совместное фото с пятикратной чемпионкой мэйджоров россиянкой Марией Шараповой со спонсорского мероприятия бренда бельгийского пива Stella Artois, который выпустил лимитированную серию своего продукта, посвящённую Уимблдону. Торжественный вечер прошёл в Лондоне.

Фото: из личного архива Андре Агасси

Фото: из личного архива Андре Агасси

Самая титулованная теннисистка в истории России Шарапова ранее стала частью рекламной кампании бренда в честь выпуска лимитированной серии.

Материалы по теме
Фото
Мария Шарапова снялась в рекламе известного бренда пива, выпущенной к Уимблдону-2025
Материалы по теме
В четвертьфинал Уимблдона вышли четыре россиянина. Такого не было со времён Шараповой
В четвертьфинал Уимблдона вышли четыре россиянина. Такого не было со времён Шараповой

Видео: главные трофеи в истории российского тенниса

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android