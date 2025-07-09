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Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 8 июля

Уимблдон-2025, мужчины: результаты матчей 8 июля
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8 июля в Лондоне, Великобритания, прошёл девятый игровой день мужского Уимблдона-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины. Четвертьфиналы, 8 июля. Результаты:

Тейлор Фриц (США, 5) — Карен Хачанов (Россия, 17) — 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 7:4).
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:2, 6:3, 6:3.

Отметим, что Хачанов был последним представителем России в мужской сетке Уимблдона-2025.

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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