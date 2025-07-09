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Алькарас — третий по молодости после Борга и Надаля с тремя полуфиналами Уимблдона подряд

Алькарас — третий по молодости после Борга и Надаля с тремя полуфиналами Уимблдона подряд
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим по молодости игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось три раза подряд выйти в полуфинал одиночного разряда Уимблдона, сообщает Opta Ace.

8 июля в четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас (2) со счётом 6:2, 6:3, 6:3 обыграл 61-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри. На момент победы Карлосу — 22 года и 56 дней. В 2023 и 2024 годах испанец не просто доходил до полуфиналов, он завоёвывал титулы.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 3
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В более раннем возрасте записывали на свой счёт серию из трёх полуфиналов на травяном мэйджоре только швед Бьорн Борг (в 1976-1978 годах) и испанец Рафаэль Надаль (в 2006-2008 годах). Обоим на момент достижения было 22 года и 20 дней.

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