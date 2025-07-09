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«Нашла новую страсть». Анисимова рассказала, почему вернулась в тур после перерыва

«Нашла новую страсть». Анисимова рассказала, почему вернулась в тур после перерыва
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12-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова после выхода в полуфинал Уимблдона-2025 высказалась о своём психическом здоровье. В 2023 году она сообщила, что взяла перерыв из-за проблем с ментальным здоровьем.

— Что заставило тебя вернуться?
— Чувствовала, что хочу достичь в спорте очень многого. Победа на турнире «Большого шлема» — это определённо одна из целей, и я не хотела уходить так рано, после того как столько всего пожертвовала и так усердно работала. Когда вернулась, нашла новую страсть к этому. Кажется, что это азарт, которого у меня не было раньше, возможно, когда я была подростком. Каждая победа теперь стала намного более значимой.

— Ты была очень откровенна, когда уходила. Говорила, что тебе тяжело даётся образ жизни и трудности, которые тур и теннис начали тебе предъявлять. Какую реакцию ты получила?
— Честность и открытость по поводу темы, которая может быть в некотором роде стигматизирована, были очень важны… и для других людей — чтобы они посмотрели на это с другой стороны, что ты можешь бороться.

Психологическое здоровье так же важно, как и физическое. Особенно когда речь идёт о спорте и карьере. Образ жизни может быть другим, если не найти правильный баланс. Иногда бывает одиноко. Мы видели, как многие игроки с этим сталкиваются. Это очень важный вопрос. Думаю, многие команды начинают понимать, что нужно делать, чтобы создавать больше счастья в жизни теннисистов. Я видела, что многие команды отлично справляются со своими игроками. Важно получать удовольствие как на корте, так и вне его, — сказала Анисимова в интервью ESPN.

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