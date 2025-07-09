Анисимова — 1-я американка после Каприати с двумя дебютными полуфиналами ТБШ не на харде

12-я ракетка мира 23-летняя теннисистка Аманда Анисимова стала первой американкой после трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Дженнифер Каприати, которая достигла своих двух первых полуфиналов в одиночном разряде на мэйджорах не на хардовом покрытии, сообщает Opta Ace.

Первые полуфиналы Аманды Анисимовой на турнирах «Большого шлема»:

«Ролан Гаррос» — 2019 (грунт);

Уимблдон-2025 (трава).

Первые полуфиналы Дженнифер Каприати на турнирах «Большого шлема»:

«Ролан Гаррос» — 1990 (грунт);

Уимблдон-1991 (трава).

Со времён Каприати, то есть более 30 лет, американские теннисистки больше преуспевали на хардовых ТБШ на старте своих карьер.