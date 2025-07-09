Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас признался, что хочет сыграть в гольф с Томом Холландом между матчами на Уимблдоне

Алькарас признался, что хочет сыграть в гольф с Томом Холландом между матчами на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что во время Уимбдона-2025 постарается организовать совместную игру в гольф с британским актёром Томом Холландом, известность которому принесла роль Человека-паука.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

— Я смотрел видео, где вы разговаривали с Томом Холландом о том, чтобы вместе сыграть в гольф. Вы будете с ним так же беспощадны, как и с соперниками на теннисном корте?
— Как только мы договоримся сыграть партию в гольф, я выложусь по полной. Есть пара видео, как он играет, я их смотрел. Я бы сказал, что он мог бы меня победить. Но мне бы очень хотелось сыграть с ним в гольф. Для меня это была бы большая честь. Я постараюсь организовать всё за два дня отдыха между матчами на Уимблдоне. Посмотрим, будет ли он свободен, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, где защищает прошлогодний титул.

Материалы по теме
Алькарас уверенно обыграл Норри и вышел в полуфинал Уимблдона-2025
Алькарас — третий по молодости после Борга и Надаля с тремя полуфиналами Уимблдона подряд

Видео встречи Карлоса Алькараса и Тома Холланда на Уимблдоне-2025.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android