Алькарас признался, что хочет сыграть в гольф с Томом Холландом между матчами на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что во время Уимбдона-2025 постарается организовать совместную игру в гольф с британским актёром Томом Холландом, известность которому принесла роль Человека-паука.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

— Я смотрел видео, где вы разговаривали с Томом Холландом о том, чтобы вместе сыграть в гольф. Вы будете с ним так же беспощадны, как и с соперниками на теннисном корте?

— Как только мы договоримся сыграть партию в гольф, я выложусь по полной. Есть пара видео, как он играет, я их смотрел. Я бы сказал, что он мог бы меня победить. Но мне бы очень хотелось сыграть с ним в гольф. Для меня это была бы большая честь. Я постараюсь организовать всё за два дня отдыха между матчами на Уимблдоне. Посмотрим, будет ли он свободен, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, где защищает прошлогодний титул.

Видео встречи Карлоса Алькараса и Тома Холланда на Уимблдоне-2025.