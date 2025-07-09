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Беккер — о Звереве: он должен взять свою девушку и поехать на море, а не играть в Гштааде

Беккер — о Звереве: он должен взять свою девушку и поехать на море, а не играть в Гштааде
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, какой совет хотел бы дать олимпийскому чемпиону 2020 года, третьему номеру мирового рейтинга соотечественнику Александру Звереву, который после раннего вылета с Уимблдона-2025 признался, что давно не испытывает радости от игры в теннис из-за ментальных проблем.

«Мой совет был бы таким: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не играй в Гштааде (Зверев действительно заявлен на грунтовый турнир ATP-250 в Гштааде, который начнётся 14 июля. – Прим. «Чемпионата»). Возьми свою девушку Софию, и поезжайте куда-нибудь, у вас же много денег. Арендуй лодку, отправляйся на Эгейское море, путешествуйте по островам, пожалуйста, делай всё, чтобы вернуть себя как человека, чтобы у тебя снова были силы успешно играть на корте. Теннис для тебя сейчас должен отойти на второй план», — приводит слова Беккера Sky Sport Germany со ссылкой на его подкаст.

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