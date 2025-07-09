Ига Швёнтек впервые в карьере вышла в четвертьфинал на всех трёх первых ТБШ одного сезона
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24-летняя четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые в карьере добралась до 1/4 финала на всех трёх стартовых турнирах «Большого шлема» (Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон) в одном сезоне, сообщает статистический оператор Opta в социальной сети X. 7 июля в матче четвёртого круга (1/8 финала) травяного ТБШ Уимблдона-2025 Швёнтек переиграла в двух партиях 22-ю в рейтинге WTA датчанку Клару Таусон — 6:4, 6:1.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 21:05 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
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22
Клара Таусон
К. Таусон
Ранее в этом сезоне польская теннисистка выбывала на стадии 1/2 финала как на хардовом Australian Open, так и на грунтовом «Ролан Гаррос».
Соперницей Швёнтек в борьбе за выход в полуфинал Уимбддона-2025 станет 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
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