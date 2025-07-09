Уимблдон-2025, мужчины: расписание матчей 9 июля

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 10-го игрового дня соревнований в мужском одиночном разряде.

Теннис. Уимблдон-2025. Мужчины, четвертьфиналы. Расписание 9 июля (время московское):

16:30. Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США);

17:00. Флавио Коболли (Италия) — Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон-2025 проходит с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).