Ига Швёнтек — Людмила Самсонова: где смотреть, во сколько начало игры 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает 19-ю строчку рейтинга.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:00 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
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19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч начнётся не ранее 15:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
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