Янник Синнер — Бен Шелтон: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 10-ю строчку рейтинга ATP.

Матч начнётся не ранее 16:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.