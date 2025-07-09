Флавио Коболли — Новак Джокович: где смотреть, во сколько матч 1/4 финала Уимблдона-2025
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:00 МСК
24
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
Матч начнётся не ранее 17:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
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