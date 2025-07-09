Паолини завершила сотрудничество с тренером после вылета во втором круге Уимблдона-2025

Финалистка Уимблдона-2024 итальянская теннисистка Жасмин Паолини объявила, что прекратила сотрудничество с тренером Марком Лопесом.

На текущем Уимблдоне Паолини, получившая четвёртый номер посева, во втором круге проиграла россиянке Камилле Рахимовой (80-я ракетка мира) со счётом 6:4, 4:6, 4:6.

«Вместе мы добились отличных результатов, особенно в Риме и Париже, и я всегда буду помнить эти моменты. Я ценю тяжёлую работу и всю энергию, которую Марк вкладывал в меня каждый день.

Теперь, когда эта часть сезона подошла к концу, я решила кое-что изменить. Я многому научилась и добилась хороших результатов, и теперь я хочу поразмыслить о том, каким будет мой следующий шаг. Ещё раз спасибо тебе, Марк, за всё. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем», — приводит слова Паолини Reuters со ссылкой на её социальные сети.

29-летняя Паолини начала работать с Лопесом в апреле. В марте она объявила о расставании с бывшим тренером Ренцо Фурланом, прекратив их 10-летнее сотрудничество.