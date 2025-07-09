«Не могла перестать плакать». Павлюченкова — о поражении в 1/4 финала Уимблдона-2025

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что не смогла сдержать эмоций после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой (1:6, 6:7 (9:11)).

«После матча 20 минут не могла перестать плакать. Не знаю, был ли это мой последний шанс достичь чего-то большого или из-за всей истории, что я даже не была уверена, смогу ли играть и тренироваться. После Австралии и даже раньше, на предсезонке. Все эти вирусы и болезнь Лайма… Я через столько прошла в этом году. После болезни Лайма шесть недель принимала антибиотики.

А потом прямо перед Мадридом потянула заднюю поверхность бедра. Всякий раз, когда пыталась вернуться, случалось что-то ещё. Не знаю, как я с этим справилась и как смогла так провести последние три недели.

У меня такого никогда не было на корте после поражения. Мне просто пришлось сесть, и я не могла перестать плакать. Может, потому, что через столько всего прошла и всё, что копилось внутри, просто взорвалось», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.