«Не могла перестать плакать». Павлюченкова — о поражении в 1/4 финала Уимблдона-2025

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что не смогла сдержать эмоций после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой (1:6, 6:7 (9:11)).
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«После матча 20 минут не могла перестать плакать. Не знаю, был ли это мой последний шанс достичь чего-то большого или из-за всей истории, что я даже не была уверена, смогу ли играть и тренироваться. После Австралии и даже раньше, на предсезонке. Все эти вирусы и болезнь Лайма… Я через столько прошла в этом году. После болезни Лайма шесть недель принимала антибиотики.
А потом прямо перед Мадридом потянула заднюю поверхность бедра. Всякий раз, когда пыталась вернуться, случалось что-то ещё. Не знаю, как я с этим справилась и как смогла так провести последние три недели.
У меня такого никогда не было на корте после поражения. Мне просто пришлось сесть, и я не могла перестать плакать. Может, потому, что через столько всего прошла и всё, что копилось внутри, просто взорвалось», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
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