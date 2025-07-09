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Павлюченкова: три недели назад была не уверена, что смогу сыграть на Уимблдоне

Павлюченкова: три недели назад была не уверена, что смогу сыграть на Уимблдоне
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что из-за проблем со здоровьем не знала, примет ли участие в Уимблдоне-2025.

«Три недели назад я даже не была уверена, что смогу сыграть здесь. Чувствовала себя очень плохо, каждый раз, когда выкладывалась по полной на тренировке, на следующий день приходилось брать выходной. Восстановление и иммунитет были слабыми. Я думала: ладно, поеду сразу на Уимблдон, не буду играть турнир перед ним, потому что не знаю, смогу ли в моей нынешней форме.

И я дошла до полуфинала Истбурна, до четвертьфинала здесь. Не на самом моём любимом покрытии! В этом и есть красота тенниса. Надо опустить голову и пахать, выкладываться на полную, биться, и никогда не знаешь, где однажды окажешься. Это я сейчас и делаю, иду день за днём. Я просто хочу быть здоровой, играть здоровой, а там посмотрим», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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