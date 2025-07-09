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Сотрудница Уимблдона обнаружила металлический болт в салате за £ 13

Сотрудница Уимблдона обнаружила металлический болт в салате за £ 13
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Сотрудница Уимблдонского турнира в Лондоне нашла у себя в салате во время обеда металлический болт, заказав его в одной из точек питания, сообщает Daily Mail.

По данным источника, инцидент произошёл в понедельник, 7 июля, на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Женщина, работавшая на турнире, заказала салат за £ 13 (около € 15), в котором нашла болт. Отмечается, что персонал точки питания «был шокирован ситуацией», после чего сотрудники проверили холодильники и склады и не обнаружили нарушений.

Сотрудница Уимблдона осталась без обеда, её блюдо не успели заменить. Организаторы турнира не прокомментировали ситуацию.

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