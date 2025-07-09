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«Это отстой». Павлюченкова — о четвертьфинале Уимблдона

«Это отстой». Павлюченкова — о четвертьфинале Уимблдона
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оценила условия на корте, на котором играла четвертьфинальный матч Уимблдона-2025 с американкой Амандой Анисимовой (1:6, 6:7 (9:11)).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 11
1 		6 9
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Надо отдать ей должное, она играла невероятно. Я даже мяча коснуться не могла, он очень быстро летел на меня. И корт был совершенно другим, я впервые играла на Корте 1. Он оказался очень-очень быстрым, трава короче. В общем, другой.

У меня нет такой роскоши, как игра на больших кортах. Да, предыдущий матч я играла на Центральном корте, но он был медленнее, и её игра была другой. Так что мне потребовалось время, чтобы приспособиться к этому корту сегодня. А потом… не то что было слишком поздно, но, когда я стала чувствовать себя лучше, уже было 1:6, 2:5. Я билась до конца, выложилась полностью. Совершила камбэк с матчбола… Это отстой», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.

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