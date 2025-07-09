«Буду заставлять себя». Анастасия Павлюченкова поделилась планами после Уимблдона

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, чем будет заниматься после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой (1:6, 6:7 (9:11)).
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«Для начала восстановиться, поспать пару дней, не думать о разминках, бронировании тренировочных кортов, машин, сборе вещей. Я просто так устала от этой рутины. Думаю, это самая сложная часть спорта, ежедневная дисциплина. Если бы можно было просто выходить на корт и соревноваться… Я просто люблю соревноваться, но устала от всего, что это сопровождает.
Мне никогда не нравилась рутина, для меня это очень трудно. Я каждый день борюсь с собой, чтобы всё это выполнять. Так что хочу несколько дней отдохнуть от этого, расслабиться, а потом вернуться к работе. Впереди – турне по Америке. Буду заставлять себя, и посмотрим, на что я способна там, смогу ли сделать что-то хорошее там, показать хороший теннис», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
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