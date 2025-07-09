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Ига Швёнтек — Людмила Самсонова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона — 2025 начнётся не ранее 15:00 мск

Швёнтек — Самсонова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона начнётся не ранее 15:00
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает 19-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Ига Швёнтек — Людмила Самсонова.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:00 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Это пятая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Все предыдущие четыре игры выиграла Швёнтек.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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