Швёнтек — Самсонова: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона начнётся не ранее 15:00

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает 19-ю строчку рейтинга.
Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Ига Швёнтек — Людмила Самсонова.
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Это пятая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Все предыдущие четыре игры выиграла Швёнтек.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
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