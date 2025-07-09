Андреева — Бенчич: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона начнётся не ранее 15:30

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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая занимает 35-ю строчку рейтинга.

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Белинда Бенчич.

Это будет первая очная встреча 18-летней Андреевой и 28-летней Бенчич на уровне WTA-тура.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).