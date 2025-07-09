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Янник Синнер — Бен Шелтон: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 — не ранее 16:30

Янник Синнер — Бен Шелтон: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 — не ранее 16:30
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 10-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Бен Шелтон, начало которого запланировано на не ранее 16:30 по московскому времени.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Синнера (1-0 на траве). Бен выиграл у него в Шанхае-2023 на решающем тай-брейке, после чего Янник одержал пять побед подряд, не отдав ни сета, в том числе в 1/8 финала Уимблдона-2024. Предыдущая встреча была в этом году в полуфинале Australian Open (7:6 (7:2), 6:2, 6:2).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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