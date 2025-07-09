Янник Синнер — Бен Шелтон: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 — не ранее 16:30

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с представителем США Беном Шелтоном, который занимает 10-ю строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Бен Шелтон, начало которого запланировано на не ранее 16:30 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 5-1 в пользу Синнера (1-0 на траве). Бен выиграл у него в Шанхае-2023 на решающем тай-брейке, после чего Янник одержал пять побед подряд, не отдав ни сета, в том числе в 1/8 финала Уимблдона-2024. Предыдущая встреча была в этом году в полуфинале Australian Open (7:6 (7:2), 6:2, 6:2).