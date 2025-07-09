Тренер Димитрова: психологическое восстановление Григора будет сложнее, чем физическое

Джейми Дельгадо, тренер болгарского теннисиста Григора Димитрова, поделился эмоциями от драматичного снятия своего подопечного в матче четвёртого круга на Уимблдоне-2025, в котором он играл с итальянцем Янником Синнером. Димитров вёл 2:0 по сетам, но получил травму правой грудной мышцы.

«Мы совершенно опустошены, разочарованы и убиты горем. Григор приложил невероятные усилия, чтобы сыграть матч на высшем уровне против первой ракетки мира на своём любимом турнире. Он безупречно следовал тактическому плану, разработанному накануне, но то, что произошло, было поистине болезненно.

Матч против Синнера стал одним из лучших в его карьере. Вся команда была уверена в том, что он способен победить. Заглядывая вперёд, можно сказать, что эмоциональное и психологическое восстановление Григора, несомненно, будет сложнее, чем физическое. Нас ждут непростые месяцы», — приводит слова Дельгадо Punto de Break.