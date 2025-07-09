Флавио Коболли — Новак Джокович: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 — в 17:00

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках 10-го игрового дня в матче 1/4 финала 24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который занимает шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Флавио Коболли — Новак Джокович, начало которого — не ранее 17:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Джоковича. Он разгромил Коболли в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) осенью 2024 года — 6:1, 6:2 (турнир на харде).