Синнер провёл тренировку в длинном налокотнике перед четвертьфиналом Уимблдона
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку в налокотнике перед матчем четвертьфинала Уимблдона-2025, в котором встретится с американцем Беном Шелтоном.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 16:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
Напомним, в начале матча 1/8 финала с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Ему вызывали врача на корт. Во вторник, 8 июля, Синнеру сделали МРТ, результаты которого не разглашаются.
Его тренер Даррен Кэхилл сообщил, что во вторник Синнер провёл небольшую тренировку на закрытом корте, а также подчеркнул, что с Янником «всё будет в порядке».
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