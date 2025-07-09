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Синнер провёл тренировку в длинном налокотнике перед четвертьфиналом Уимблдона

Синнер провёл тренировку в длинном налокотнике перед четвертьфиналом Уимблдона
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл тренировку в налокотнике перед матчем четвертьфинала Уимблдона-2025, в котором встретится с американцем Беном Шелтоном.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Напомним, в начале матча 1/8 финала с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Ему вызывали врача на корт. Во вторник, 8 июля, Синнеру сделали МРТ, результаты которого не разглашаются.

Его тренер Даррен Кэхилл сообщил, что во вторник Синнер провёл небольшую тренировку на закрытом корте, а также подчеркнул, что с Янником «всё будет в порядке».

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