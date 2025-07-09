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Норри — об Алькарасе: не вижу причин, почему он не продолжит выигрывать «Шлемы»

Норри — об Алькарасе: не вижу причин, почему он не продолжит выигрывать «Шлемы»
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61-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри высоко оценил уровень игры испанца Карлоса Алькараса, которому проиграл в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 3
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Карлос подавал очень хорошо. Он идеально подавал, когда у меня были хоть какие-то шансы. Было приятно сыграть против, пожалуй, лучшего теннисиста в мире на данный момент, самого уверенного в себе игрока на своём лучшем покрытии. Я не воспользовался своими возможностями, и это отразилось в счёте.

Он делает всё с лёгкостью, потому что действительно наслаждается игрой. Если сравнивать его с Рафой, то Карлос совсем другой игрок, но он очень наслаждается своим теннисом. Не вижу причин, почему он не продолжит выигрывать турниры «Большого шлема». Буду следить за ним до конца турнира, ведь он, очевидно, фаворит», — приводит слова Норри Punto de Break.

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