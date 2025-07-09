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38-летний Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры

38-летний Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини завершил карьеру в 38 лет, сообщает Sky Sport.

Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2015 года), чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в карьере Фоньини в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года).

Последний матч на профессиональном уровне Фоньини провёл 30 июня. В первом круге Уимблдона-2025 итальянец за 4 часа 37 минут уступил второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах 5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6.

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