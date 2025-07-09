Швёнтек — Самсонова: польская теннисистка выиграла первый сет в 1/4 финала Уимблдона-2025
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встречается с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает 19-ю строчку рейтинга.
В первом сете победила Швёнтек со счётом 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Ига Швёнтек — Людмила Самсонова.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
4
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Это пятая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Все предыдущие четыре игры выиграла Швёнтек.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
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