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Швёнтек — Самсонова: польская теннисистка выиграла первый сет в 1/4 финала Уимблдона-2025

Швёнтек — Самсонова: польская теннисистка выиграла первый сет в 1/4 финала Уимблдона-2025
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В эти минуты на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходит матч 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек встречается с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая занимает 19-ю строчку рейтинга.

В первом сете победила Швёнтек со счётом 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Ига Швёнтек — Людмила Самсонова.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Это пятая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Все предыдущие четыре игры выиграла Швёнтек.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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