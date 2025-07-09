Королева Великобритании присутствует на матче Мирры Андреевой в 1/4 финала Уимблдона-2025

Королева Великобритании Камилла присутствует на трибунах четвертьфинального матча Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Белинда Бенчич.

Королева Великобритании Камилла (нижний ряд, в центре) Фото: Кадры трансляции

Это первая очная встреча 18-летней Андреевой и 28-летней Бенчич на уровне WTA-тура.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).