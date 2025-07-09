Королева Великобритании присутствует на матче Мирры Андреевой в 1/4 финала Уимблдона-2025
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Королева Великобритании Камилла присутствует на трибунах четвертьфинального матча Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Белинда Бенчич.
Королева Великобритании Камилла (нижний ряд, в центре)
Фото: Кадры трансляции
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|
|3
35
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Это первая очная встреча 18-летней Андреевой и 28-летней Бенчич на уровне WTA-тура.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).
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