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Королева Великобритании присутствует на матче Мирры Андреевой в 1/4 финала Уимблдона-2025

Королева Великобритании присутствует на матче Мирры Андреевой в 1/4 финала Уимблдона-2025
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Королева Великобритании Камилла присутствует на трибунах четвертьфинального матча Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирра Андреева — Белинда Бенчич.

Королева Великобритании Камилла (нижний ряд, в центре)

Королева Великобритании Камилла (нижний ряд, в центре)

Фото: Кадры трансляции

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		3
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Это первая очная встреча 18-летней Андреевой и 28-летней Бенчич на уровне WTA-тура.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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