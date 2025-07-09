Павлюченкова с бутылкой пива пришла на пресс-конференцию после поражения на Уимблдоне
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пришла на пресс-конференцию после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой (1:6, 6:7 (9:11)) в забавной шляпе с клубниками и с бутылкой пива.
Фото: Кадр из трансляции
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
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50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
— А что у вас за шляпа, это вы её сделали?
— Да, я её сделала, это мой дизайн. Просто очень люблю панамы, а клубнички и жемчужины – это в честь Уимблдона. Захотелось скомбинировать и сделать её. Может, мне нужно не теннисом заниматься, а дизайном? — сказала Павлюченкова на пресс-конференции.
По итогам Уимблдона-2025 Павлюченкова вернётся в топ-30 рейтинга WTA. Она займёт 30-е место.
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