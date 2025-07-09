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Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025, проиграв Иге Швёнтек

Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025, проиграв Иге Швёнтек
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19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от польской теннисистки Иги Швёнтек (четвёртый номер рейтинга) в четвертьфинале Уимблдона-2025. Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась победой Швёнтек со счётом 6:2, 7:5.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

За время матча Швёнтек выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Самсоновой ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В полуфинале Швёнтек сразится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова, одолевшая в финале прошлогоднего турнира итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона 2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона 2025
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